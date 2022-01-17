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Tıp tarihine geçmişti! "Kendim 39 yaşındayım, kollarım ise 12 yaşında"

17.01.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Cihan Topal (39), 2010 yılında Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. 2008'de kollarını silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Topal, yaşamını 12 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Ağaçlarındaki zeytinleri çırpma makinesiyle toplayıp çuvallara doldurarak sırtında taşıyan ve Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, "Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" dedi. İşte tıp tarihine geçen Topal'ın öyküsü!

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti.

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12 yıldan beri nakil kollarıyla yaşamını sürdüren Topal, her işini de kendisi görüyor. Topal, dağlık arazide bulunan zeytinliğindeki ağaçlardan çırpma makinesi kullanarak topladığı zeytinleri çuvallarla sırtında taşıyor.

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'ÇOCUKLARIMI ELLERİNDEN TUTUP OKULA GÖTÜRME MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM'

Çalıştıkça kollarının daha da güçlendiğini söyleyen Cihan Topal, "Herkes organlarını bağışlasın ki bütün nakil bekleyen hastalarımız da bir an önce benim gibi sağlıklarına kavuşsun" dedi.

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Zoru her zaman sevdiğini dile getiren Topal, "Kol nakli olmamın üzerinden 12 yıl geçti. Şu an yapabildiklerim, benim için bir hayaldi. Bunları bugün yapabiliyorsam bunu organ bağışına borçluyum. 2 çocuğumu her sabah ellerinden tutarak okula götürmenin mutluluğunu da yaşıyorum. Benim yaptığım işi birçok kişi yapamıyor. Kendim her şeyi, kimseye muhtaç olmadan yapıyorum. Zeytinlerimi kendim çırpıp, toplayamasam, işçi tutmaya kalksam günlük 350 lira yevmiye vermek durumunda kalacaktım. 7 yıldır incirimi ve zeytinimi kendim topluyorum. Kollarımda hiçbir ağrı sızı olmuyor. Zaten zeytin çırpma makinesini kullanmak bana fizik tedavi oluyor. Kollarım her gün çalıştıkça daha da güçleniyor. O nedenle bu işi zevkle yapıyorum. Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" diye konuştu.

DHA

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