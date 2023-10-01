TİP'ten Can Atalay için adalet yürüyüşü! Adalet Bakanı'na çağrıda bulundu

TİP, cezaevinde bulunan Hatay milletvekili Can Atalay için yürüyüş başlattı. Atalay'ın ailesi de TİP'in Hatay'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri katıldı.

ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

Açılış konuşmasını yapan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Siyasiler artık elini bu davadan çeksin, yargıyı bağımsız bıraksınlar" ifadelerini kullandı. Atalay, yargı kararını eleştirerek şunları söyledi:

"Verdikleri kararın ardından aynaya bakabilecekler mi? Yarın öbür gün çocukları, torunları bu davadan bahsettiğinde yüzleri kızarmayacak mı? Bütün demokratlara yürüyüşe katkı çağrısında bulunuyorum."

'BEN YÜRÜDÜKÇE BİZ KALABALIKLAŞACAĞIZ'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı;

"Ankara'ya uzanacak 'Özgürlük Yürüyüşü'ne Hatay'dan başlıyorum. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarına; bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, emekçilerine, taşına, toprağına, suyuna, doğasına özgürlük için yürüyorum. Ben yürüdükçe biz kalabalıklaşacağız, onlar yalnızlaşacak. Kardeşim, nerede olursan ol, sen de yürü karanlığın üstüne. Cesaretle yürüdükçe kavuşacağız özgürlüğümüze!"

