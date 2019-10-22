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Tır dorsesindeki zula polisi de şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekipleri park halinde bulunan bir tırda yaptığı aramada bin 70 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep’te polis ekipleri park halinde bulunan bir tırda yaptığı aramada bin 70 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaranın saklandığı yeri görünce şaşıran polisler, kanallar içerisine iple kurulan düzenek yardımıyla dakikalar sonra kaçak sigara paketlerini çıkardı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi 50157 nolu caddede park halinde bulunan bir tırda arama yaptı. Ekipler, tırın dorsesindeki tabanda kanallara zula edilmiş halde toplam bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaranın saklandığını yeri görünce şaşıran polisler, sigaraları çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Kanaldaki sigara paketlerini, kanal içerisine kurulmuş olan ipli düzenek yardımıyla tek tek çıkaran ekipler, dakikalarca süren uğraşla zuladaki sigaraların tamamını çıkardı.
Ekipler farklı zamanlarda Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde 480 paket gümrük kaçağı sigara, Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde ise 31 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Olaylarla ilgili toplam 4 kişi gözaltına alındı.

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