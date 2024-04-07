TIR'ın yakıt deposu delindi, şehri birbirine kattı! 20 kilometrelik yolda 10 farklı kaza yaşandı

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İzmir-Mudanya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.H. idaresindeki yabancı plakalı TIR'ın, tek taraflı yaptığı kaza sonrası yakıt deposu delindi.

MAZOT AKITARAK ŞEHİR MERKEZİNDE İLERLEDİ

Buna aldırış etmeyen H.İ.H., şehir merkezinde yaklaşık 20 kilometre boyunca mazot akıta akıta gezdi.

Arkasında ilerleyen araçlar ise, yağmurun da etkisiyle buz pistine dönen yolda birbirine çarpmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazalarda yaralanan kimse bulunmazken TIR, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi Bulvarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri ise TIR'ın gezdiği her noktaya talaş dökerek temizlik çalışmaları yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





