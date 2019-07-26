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Tır kasasındaki vinç, kamyonetin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken yolda trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de seyir halindeki tırın taşıdığı vincin kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu, trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece TEM güney yan yolda seyir halindeki vinç yüklü 34 DAZ 25 plakalı tırın sürücüsü, bağlantı yolunda virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tırın üzerindeki tonlarca ağırlıktaki vinç, aynı istikamette seyir halinde olan Cemil Güler'in kullandığı 34 JT 4840 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

Kazada, sürücü Güler yara almadan kurtulurken kamyonette hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik aksadı.

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Küçükçekmece vinç aracın üzerine devrildi

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