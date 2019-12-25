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TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 01:08 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir TIR'ın çarptığı iddia edilen kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ölümüne neden olan aracın ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay geç saatlerde Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüler karayolunun ortasında yatan bir erkek cesedi görüp durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada cesedin Galip Sinan Oflaz (56) olduğu anlaşıldı. Yapılan ilk incelemeye göre Oflaz’ın ölümüne kendisine çarpan bir aracın neden olduğu tahmin ediliyor.

Oflaz’a çarpan aracın bulunması için, plaka okuma ve görüntüleme sistemleri incelendi. Olayın gerçekleştiği düşünülen zaman dilimi içerisinde, Kayseri’den Sivas istikametine gitmekte olan şüpheli TIR'lar takibe alındı.

Sivas’ta Taşlıdere mevkiinde durdurulan TIR'lar, olay yeri inceleme ekipleri tarafından titizlikle incelendi. Yapılan incelemelerde herhangi bir ize rastlanılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası ceset

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