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TIR'larla taşıdı! İşte 'uçak restoran'

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Karadenizli iş adamı Cemal Işıldak’ın geçen yıl Eylül ayında TIR'larla İstanbul’dan Muğla’ya taşıdığı 380 yolcu kapasiteli hurda Airbus A300 uçağı restoran olarak hizmet vermeye başlamıştı. Koronavirüs salgını sonrası faaliyetine ara veren Uçak Park, bakanlığın belirlediği kriterlere göre düzenleme yaparak yeni sezonda konuklarını ağırlayacak.

TIR'larla taşıdı! İşte 'uçak restoran'

25 dönümlük alan üzerine montajı yapılan 100 ton ağırlığındaki dev uçağın içi ve kanatlarının masa ve sandalyeler ile donatılmasının ardından restoran olarak alternatif turizmin hizmetine sunulmuştu. Geçen yıl ilk defa hizmet veren ‘Uçak Park’ Muğla’ya tatil için gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Karadenizli iş adamı tarafından Gökova-Fethiye karayolu üzerinde hizmete sunulan ve alanında dünyada tek olan Uçak Park dünyadaki Covid-19 salgını sonrası faaliyetlerine ara vermişti. Turizm Bakanlığının restoranların 1 Haziran’dan itibaren faaliyete açılacağının duyurulmasının ardından Uçak Park’ta yeni düzenleme yapıldı. Özellikle müşterilerin daha çok tercih ettiği uçak kanatlarındaki masalar bakanlığın belirlediği kriterlere göre yeniden düzenlendi.

Uçak Park işletmecisi Karadenizli iş adamı Cemal Işıldak, “Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgenin kriterlerine uygun hale getirdiğimiz işletmemizi 1 Haziran’dan itibaren müşterilerimize hizmet verecek duruma getirdik. Bizim ricamız gelecek müşterilerimizin sosyal mesafe kriterlerine uygun hareket etmelerini rica ediyoruz. Zor bir sezon geçireceğimizin bilincindeyiz. İnşallah bunu alnımızın akı ile başaracağız. Turizmin hayırlı bir sezon geçirmesini diliyorum” dedi.

AIRBUS A300 UÇAK

Beş yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, Cemal Işıldak ve Nurettin Işıldak kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul’dan Muğla’ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 15 parçaya ayrılan dev uçak, TIR'larla turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi’ne getirildi. Muğla-Fethiye ve Fethiye-Antalya karayolu üzerinde 25 bin metrekarelik arazi üzerine monte edildi.

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