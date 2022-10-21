Tır parkında feci kaza! İki tırın arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Gebze'deki korkunç kaza, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde freni boşalan bir tır, o sırada yaya olarak alanda bulunan Ersan Karabıyık’a çarptı.

TIRLARIN ARASINDA KALDI

Çarpışmanın şiddetiyle Karabıyık, iki tır arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından Ersan Karabıyık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Karabıyık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)



