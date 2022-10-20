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Önce çocukları dövdü sonra ateş açtı! Düğün değil dehşet... Oynayanlara atılan paralar kana bulandı

20.10.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da gerçekleşen cinayet, keyifli bir düğünün nasıl büyük bir dehşete dönüşebileceğini en acı şekilde gözler önüne serdi. Bir şahıs, sokak düğünündeki kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. 1 kişi hayatını kaybederken 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olaya yol açan kavganın sebebiyse bir kez daha kan dondurdu. Kavganın, oynayanların üzerine atılan paraların toplanmasından çıktığı öğrenildi. Üstelik çocuklar topladığı için… Olanlar bununla da sınırlı kalmadı. İşte dehşet üstüne dehşet...

Önce çocukları dövdü sonra ateş açtı! Düğün değil dehşet... Oynayanlara atılan paralar kana bulandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde güzel başlayan bir sokak düğünü 1 ölünün, 1'i çocuk 2 de yaralının olduğu bir faciaya dönüştü. Dehşete düşüren olayda, cinayete sebep olan kavganın çıkış nedeni ise tüyler ürpertti. Üstelik, yaşanan korkunç olaylar bu kadarla da kalmadı. Şiddet, kavga, ateş açma ve cinayetin üzerine bir de kundaklama olayı meydana geldi. İşte tüm ayrıntılarıyla Hatay'daki düğün cinayeti...

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Barbaros Mahallesi'nde önceki gece sokak düğününde çıkan kavgada H.D., pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda, Sedat Gizlenir hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.

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Olayın ardından gözaltına alınan H.D., emniyette verdiği ifade ile kavganın düğünde oynayanların üzerine atılan paraların toplanmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

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PARALARI TOPLAYAN ÇOCUKLARI DÖVMÜŞ

Düğünde oynayanların üzerine atılan paraları toplayan çocukları dövdüğü iddia edilen H.D., iddiaya göre düğün sahipleri tarafından darbedildi.

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KALABALIĞA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 1'İ ÇOCUK 2 YARALI

Buna öfkelenen H.D.'nin, evden getirdiği pompalı tüfekle düğündeki kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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AİLESİNİN EVİ KUNDAKLANDI

Öte yandan kimliği belirsiz kişiler, olayın ardından H.D.'nin ailesinin ayrıldığı eve girerek, eşyaları kundakladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından sördürüldü. Polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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cinayet Hatay Kırıkhan düğün para

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