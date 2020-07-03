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  4. TIR şoförü kazada hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

TIR şoförü kazada hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 01:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda, kontrolden çıkan TIR, park halindeki hafif ticari araca çarptı. İki araç da şarampole yuvarlanırken, TIR sürücüsü Yahya Koçan (36), araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Koçan'ın acı haberini alarak kaza yerine gelen ailesi, cansız bedeninin çıkarılma çalışmalarını izledi. Yaklaşık 3 saatte çıkarılan Koçan'ın cansız bedenini gören babası gözyaşlarına boğuldu.

TIR şoförü kazada hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bağlar ilçesine bağlı Tokaçlı Mahallesi yakınlarında, Yahya Koçan yönetimindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün kontrolden çıkarak park halindeki plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen TIR'da sıkışan sürücü Koçan yaşamını yitirdi. Koçan'ın cansız bedenini çıkarmak için ikinci bir vinç getirildi. Koçan'ın cansız bedeni 3 saatlik çalışma sonunda çıkarıldı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, Koçan'ın kaza geçirdiğini öğrenen ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden gelen yakınları, olay yerinde sinir kriz geçirdi. 3 saat süren cansız bedeni çıkarma çalışmalarını izleyen Koçan'ın ismi öğrenilemeyen babası, oğlunun cansız bedeninin devrilen TIR'dan çıkarıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Koçan'ın babası uzun süre sakinleştirilemedi.

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Yahya Koçan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, jandarma ekipleri kara yolunda park edilen ve kazaya yol açan hafif ticari aracın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)
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