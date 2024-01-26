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  4. Tır viyadükte asılı kaldı: Sürücü metrelerce sürüklenerek aşağı düştü!

Tır viyadükte asılı kaldı: Sürücü metrelerce sürüklenerek aşağı düştü!

26.01.2024 19:14 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de bariyerlere çarpan tır viyadükte asılı kaldı, metrelerce yükseklikten aşağı düşen sürücü ağır yaralandı.

Tır viyadükte asılı kaldı: Sürücü metrelerce sürüklenerek aşağı düştü!

Osmaniye'de korkunç bir kaza meydana geldi. TIR viyadükte asılı kaldı, sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Burgaçlı Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Hasan G. yönetimindeki tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü, viyadükte asılı kalan tırın çekici kısmından aşağı düşerek ağır yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır viyadük
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