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  4. Tır yatağından 46 kilo 250 gram esrar çıktı

Tır yatağından 46 kilo 250 gram esrar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

Adana’da bir tırın yatağında 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında çalışma başlattı.

Adana’da bir tırın yatağında 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında çalışma başlattı. Polis şüphelendiği araçları durdurup hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapmaya başladı. Arama yapılan tırın yatak kısmına köpek tepki verdi. Bunun üzerine polis tırın yatağında 11 paket içinde 46 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Polis olayla ilgili M.K. (30) ve L.A.’yı (28) gözaltına aldı.
Uyuşturucuya el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

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