HABER

TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, park halindeki TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Ekrem Avan (29), yaşamını yitirdi.

TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, park halindeki TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Ekrem Avan (29), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasındaki işçilere kahvaltı götüren Ekrem Avan yönetimindeki 68 HY 815 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, karşı şeritte park halindeki 33 DJZ22 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Avan, yaralandı. Araç içinde sıkışan Avan, ihbarla olay yerine gelen AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekrem Avan, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldüTIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldüÇorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü
Niğde'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralıNiğde'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi

5 yıl sonra bir ilk! Tarihi an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.