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  4. Tırdan düştü, bir anda doğaya sızmaya başladı! Hidrojen peroksit panik yarattı

Tırdan düştü, bir anda doğaya sızmaya başladı! Hidrojen peroksit panik yarattı

11.10.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde yaşanan olayda araçtan düşen, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit doğaya sızmaya başladı. Karayolu trafiğe kapatılırken, uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti.

Tırdan düştü, bir anda doğaya sızmaya başladı! Hidrojen peroksit panik yarattı

Erzincan’ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde meydana gelen olay paniğe neden oldu. İstanbul’dan Özbekistan’a giden Yunus O., idaresindeki 76 tırın dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü.

DOĞAYA SIZMAYA BAŞLADI

Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.

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UZMAN EKİP SEVK EDİLDİ

Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tır kimyasal
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