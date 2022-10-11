Tırdan düştü, bir anda doğaya sızmaya başladı! Hidrojen peroksit panik yarattı

Erzincan’ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde meydana gelen olay paniğe neden oldu. İstanbul’dan Özbekistan’a giden Yunus O., idaresindeki 76 tırın dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü.

DOĞAYA SIZMAYA BAŞLADI

Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.

UZMAN EKİP SEVK EDİLDİ

Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

