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Tırdan üstüne tomruk düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tırdan üzerine tomruk düşen şahıs yaralandı.Olay, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokağı’nda meydana geldi.

Tırdan üstüne tomruk düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tırdan üzerine tomruk düşen şahıs yaralandı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokağı’nda meydana geldi. Sokak üzerine park halinde olan tomruk yüklü tırdan firma yetkilileri tarafından boşaltma yapıldığı sırada tomruklardan biri yere düştü. Tomruk, arabanın yanında oturan şahsın üzerine düştü. Kafasından yaralanan şahıs ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu, olayla alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Tırdan üstüne tomruk düştü

Tırdan üstüne tomruk düştü

Tırdan üstüne tomruk düştü

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