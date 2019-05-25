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TIR'ı sollayan otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 00:08 | Son Güncelleme

BİLECİK’te, TIR'ı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen başka TIR ile çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Feyzi Bağlan (70) hayatını kaybetti.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te, TIR'ı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen başka TIR ile çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Feyzi Bağlan (70) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bilecik-Osmaneli yolu Gülümbe rampası mevkiinde meydana geldi. Osmaneli ilçesine giden Feyzi Bağlan yönetimindeki 11 EN 325 plakalı otomobil, önünde giden 08 K 0693 plakalı TIR'ı sollamaya çalışırken, karşı yönden gelen Üzeyir Atasoy yönetimindeki 66 LG 935 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, Bağlan hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Bağlan'ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bağlan’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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