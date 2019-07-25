TIR'la çarpışan otomobildeki çift yaşamını yitirdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Arzıman (70) ve yanındaki eşi Ayşeana Arzıman (70) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Medet Mahallesi Çomak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Mahmut Korak yönetimindeki 63 EJ 792 plakalı TIR, karşı yönden gelen İbrahim Arzıman yönetimindeki 20 HL 095 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Arzıman ve yanındaki eşi Ayşeana Arzıman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Arzıman çiftini sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. İbrahim Arzıman kaza yerinde, eşi Ayşeana Arzıman ise ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

TIR şoförü Mahmut Korak tedbir amacıyla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, sağlık kontrolünden geçilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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