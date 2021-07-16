Tırnak modasından uzak kalmayın!

Tüm dünyada moda olan nail art akımı ülkemizde de popülerliğini koruyor. Bir sektör haline gelen nail art merkezleri her geçen gün çoğalıyor. Güzellik merkezine gitmeye zamanı olmayanlar için harika önerilerimiz var. İhtiyacınız olan malzemeler; çeşitli renklerde ojeler,kürdan, tel toka ve bant... Hadi başlayalım!

ÇİÇEK TIRNAKLAR

Tırnaklarında çiçekleri görmek isteyenler için çok kolay bir çalışma yapacağız. Bunun için 3 farklı renkte ojeye, tel tokaya ve bir adet tırnak cilasına ihtiyacınız olacak.

Öncelikle tüm tırnaklarınıza açık nude tonlarında bir oje sürün ve kurumasını bekleyin. Ojeleriniz kurduktan sonra tel tokanın toplu olan ucunu dilediğiniz bir renkteki ojeye batırın ve tırnaklarınıza 5 adet, daire şeklinde noktalar yapın. Bu noktalar çiçeklerin yaprakları olacak... Başka bir renk oje ile noktaların ortasına tek bir nokta koyun. Çiçek görünümü tamamlandı! Ojeler kuruduktan sonra bir kat tırnak cilası geçerek çalışmanızın kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

PARILTILI TIRNAKLAR

Parıltıdan hoşlananlar için vazgeçilmez bir öneri sunuyoruz. Öncelikte tırnaklarınıza dilediğiniz renkte bir ojeyi 2 kat uygulayın ve kurumasını bekleyin. Tırnaklarınız kuruduktan sonra bantı dilediğiniz şekilde tırnaklarınıza yapıştırın, açıkta kalan yerlere bol bol simli oje uygulayın. Ojeniz kurduktan sonra bantı çıkarın. Üzerine cila geçerek daha parlak bir görüntü oluşturabilirsiniz.

TON SÜR TON TIRNAKLAR

Hem trende uyum sağlamak hem de farklılıklardan hoşlanmayanların tercihi ton sür ton tırnaklar olacak. Her kadının evinde mutlaka aynı rengin benzer tonlarında ojeler bulunur. Bu çalışma için 5 adet birbirine yakın tonlardaki ojeleri kullanabilirsiniz.

Serçe parmağınıza en açık tonu, diğer parmaklarınıza daha koyu tonda olan ojeleri sürerek bir kombin oluşturun. Dilerseniz bu çalışmayı pembe tonlarıyla yapabilir veya daha soft tırnaklar için nude tonlarındaki ojelere yönelebilirsiniz.

ENERJİK TIRNAKLAR

Hem sade hem trend bir görüntü için bu desenleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikte tırnaklarınıza açık pembe renginde oje sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruyan tırnaklarınızın ucu açık kalacak şekilde bantlayın ve dilediğiniz başka renkteki bir ojeyi tırnak uçlarınıza uygulayın. Oje kuruduktan sonra bantı çıkarabilirsiniz.

SANATSAL TIRNAKLAR

Yapımı en kolay ve görünüşü en tatlı çalışmayı kolaylıkla yapacaksınız. Tırnaklarınıza dilediğiniz bir renkteki ojeyi 2 kat uygulayın ve kurumasını bekleyin. Kürdanı zıt renkteki başka bir ojeye batırın ve tırnaklarınıza dağınık çizgiler yapın. Çalışmanız kuruduktan sonra tırnaklarınıza cila uygulayarak ojenizin kalıcı olmasını sağlayın. Zıt renkler tırnaklarınızda harika bir görüntü oluşturacak.



