Tırnaklarınız mahvolmasın! Hemen bu doğal tariflerle önlem alarak...

Tırnaklar da vücudumuzun pek çok bölgesi gibi bakımı ihmal edilmemesi gereken alanlardan. Tırnakların kolay kırılması ve yavaş uzaması gibi etkenler her şeyden önce sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Fakat yeterli bakımla tırnaklarınızı güçlü ve sağlıklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bunun için güzellik salonlarında masraflı bakımlara da ihtiyacınız yok. Mutfağınızda bulunan doğal malzemelerle evinizde hazırlayabileceğiniz kürleri düzenli olarak uygulayarak güçlü tırnaklara kavuşabilirsiniz. Gelin, bu tariflere göz atalım...

LİMON VE ZEYTİNYAĞI İLE MASKE TARİFİ

Bu maske için öncelikle 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 5-6 damla limon suyunu bir kapta karıştırın.

Ardından bu karışımda tırnaklarınızı yaklaşık 10 dakika bekletin.

Her derde deva limon, tırnak kırılmalarının önüne geçerken zeytinyağında bulunan antioksidanlar tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize kapsamlı bir bakım yapar.

ELMA SİRKESİNİN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Tırnak sağlığı için elma sirkesi çok önemli bir doğal ürün. Bir kaba su ve bir yemek kaşığı elma sirkesini koyun.

Ellerinizi kabın içinde 10 dakika kadar bekletin.

Elma sirkeli bu tarifi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

BAL VE YUMURTA SARISI TARİFİ

Bal ve yumurta içerdikleri vitaminler sayesinde sadece beslenmede değil tırnak sağlığında da vazgeçilmez.

Bir yumurta sarısı ile bir yemek kaşığı balı karıştırın.

Tırnaklarınıza sürdüğünüz karışımı 20 dakika tırnaklarınızda bekletin.

Ardından ellerinizi suyla durulayın.

MUZ VE BAL MASKESİ

Püre haline getirdiğiniz iki adet muzun üzerine bir yemek kaşığı bal ekleyin. İyice karıştırın.

Bu karışımı ellerinize ve tırnaklarınıza sürün.

15 dakika karışımı bekletin ve sonra zeytinyağlı sabunla ılık suda durulayın.

Muz içeriğindeki vitamin ve minerallerle tırnaklarınızı beslerken bal da cildinize yumuşak bir dokunuş sağlar.

KARBONAT İLE TIRNAKLARINIZ GÜÇLENSİN