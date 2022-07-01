Tırnaklarınız sağlığınız hakkında uyarıyor! Erken teşhis için...

Tırnakların sağlık üzerinde etkisini olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tırnaklarda görülen beyaz ve soluk görünüm hastalıkların habercisi olabiliyor. Tırnaklarda yaşanan değişikliklere dikkat etmek hayatınızı kurtarabilir. Sağlık uzmanları tırnaklarınızın normal görünümünden daha açık veya beyaza döndüğünü görürseniz bu durumu göz ardı etmemeniz gerektiğini vurguluyor. Tırnaklardaki değişiklikler vitamin eksiklikleri, karaciğer sorunları veya kalp yetmezliği sonucu ortaya çıkabiliyor.

SOLUK TIRNAKLAR

Sağlık uzmanları, diğer birçok nedeni olabilse de, solgun parmak ve ayak tırnaklarının yaşlanmanın yaygın bir belirtisi olduğunu söylüyor. 60 yaş üstü hastalarda yapılan bir ankette, neredeyse dörtte üçünde solgun ve donuk tırnaklar görülüyor. Bununla birlikte, soluk tırnaklar bazı kişilerde daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebiliyor. WebMD'ye göre, çok soluk tırnaklar bazen aşağıdakiler gibi ciddi hastalıkların bir işareti olabilir:

Anemi

Konjestif kalp yetmezliği

Karaciğer hastalığı

Yetersiz beslenme

BEYAZ TIRNAKLAR

Tırnaklar çoğunlukla beyazsa, ancak daha koyu kenarlıysa, bu hepatit gibi karaciğer sorunlarının belirti olabiliyor. Bütün tırnağın beyaz olması vücutta protein eksikliğinin olduğu böbrek problemlerinde görülüyor. On Health, “Tırnak yatağının tepesinde pembe bir bant bulunan beyaz tırnaklara Terry'nin tırnakları denir ve bunlar ciddi bir sağlık durumuna işaret edebilir” diyor. Terry'nin tırnakları ciddi bir durum gösterse de, yaşlılarda yaşlanmanın normal bir parçası olarak da ortaya çıkabiliyor. Tırnaklarınızın renginde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, özellikle de bilinen bir kalp veya karaciğer rahatsızlığınız varsa doktorunuzla konuşabilirsiniz.



