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Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

19.11.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan tiroid hastalığı yapısına göre çeşitlilik göstermektedir. Metabolizma hızı üzerinde de önemli etkilere sahip olan tiroid hormonları düzensiz salgılandığında önemli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilmektedir.

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid bezinin yeterli düzeylerde hormon salgılayamadığı duruma hipotroid adı verilmektedir. Hipotiroid geliştiğinde metabolizma hızında yavaşlama gelişmektedir. Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi. Tiroid bezinin normalden fazla salgılandığı durumlarda ise hipertiroid ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da metabolizma normalden daha hızlı çalışmakta ve kilo alamama gibi sorunlara neden olabilmektedir.

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Tiroid bezlerinin anormal salgılanma durumları sadece kilo alma/vermeyi değil birçok hayati fonksiyonu etkileyebilmektedir. Bu sebeplerle rutin olarak kan değerlerinin takibinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Tiroid hastaları doktor kontrolünde ilaç tedavisi ve sağlıklı beslenme düzenine ömürleri boyunca dikkat etmelidir.

TİROİDİ OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

  • Hipotiroidi olan hastaların iyotlu tuz kullanması önerilmektedir. Fakat fazla tüketiminin de hipertiroide neden olabileceğini göz önünde bulundurarak aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.
  • Hipertiroid ve haşimato hastalarının ise iyotsuz tuz kullanımı önerilmektedir.
  • Tiroid hormonlarının çalışmasını azaltan guatrojenik besinler olan karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kara lahana, turp, soya fasulyesi, yer fıstığı gibi besinlerin tüketimi sınırlanmalıdır.
  • Bu guatrojenik etkili besinlerin pişirme ile guatrojenik etkisi azalış göstermektedir. Bu sebeple hekim kontrolünde aşırıya kaçmadan tüketilebilmektedirler.
  • Hipotiroid hastaları balık, yumurta, kuruyemiş, tam tahıllar gibi E Vitamini, selenyum ve çinkodan zengin besinleri beslenme planlarına eklemelidirler. E vitamini sayesinde iyotun yararlanımı artış göstermektedir.
  • Birey fazla kiloluysa mutlaka kilo vermelidir.
  • Sedanter bir yaşam tarzına sahip ise mutlaka fiziksel aktivite düzeyi arttırılmalıdır.
  • Tiroid hastalarında vücut ödem olacağından su tüketimini mutlaka arttırmaları gerekmektedir.
  • Yeterli ve kaliteli protein alımı tiroid bezlerinin düzgün çalışabilmesi için önem arz etmektedir.

  • Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeye özen göstermek gerekmektedir.


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