Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid bezinin yeterli düzeylerde hormon salgılayamadığı duruma hipotroid adı verilmektedir. Hipotiroid geliştiğinde metabolizma hızında yavaşlama gelişmektedir. Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi. Tiroid bezinin normalden fazla salgılandığı durumlarda ise hipertiroid ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da metabolizma normalden daha hızlı çalışmakta ve kilo alamama gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Tiroid bezlerinin anormal salgılanma durumları sadece kilo alma/vermeyi değil birçok hayati fonksiyonu etkileyebilmektedir. Bu sebeplerle rutin olarak kan değerlerinin takibinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Tiroid hastaları doktor kontrolünde ilaç tedavisi ve sağlıklı beslenme düzenine ömürleri boyunca dikkat etmelidir.

TİROİDİ OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?