Tişört giyme hayali gerçek oldu

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Halk arasında "kunduracı göğsü" ve "güvercin göğsü" olarak da bilinen pektus deformitesiyle mücadele eden ve hastalık nedeniyle tişört dahi giyemeyen, arkadaş etkinliklerine katılamayan, havuza ve denize giremeyen 22 yaşındaki Erdal Elmacı'nın hayalleri, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat sayesinde gerçeğe dönüştü.

Elmacı uzun yıllar, Türkiye'de yaklaşık 320 bin hastanın muzdarip olduğu ve çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra oluşturduğu estetik problemler nedeniyle toplumdan izole olmaya da yol açabilen pektus deformitesiyle mücadele etti.

Kendisini en çok fiziksel görünümünde yol açtığı farklılık nedeniyle rahatsız eden mikst deformite olarak da bilinen "pektus arkuatum" nedeniyle birçok hekim ve hastaneye başvuran Elmacı, ameliyat için her seferinde olumsuz cevap aldı.

Elmacı'nın aslında tam da "her şey bitti" dediği noktada yolu, Türkiye'de ilk kez pektus deformitesi operasyonlarını başlatan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel ile kesişti.