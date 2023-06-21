Titanik batığına sefer yaparken kaybolmuştu! Denizaltı için zamana karşı mücadele sürüyor

ABD Sahil Güvenlik'ten Tuğamiral John Mauger BBC'ye yaptığı açıklamada, Titan denizaltısındaki mürettebatın 96 saatlik ilk tahmine göre 20 saatten daha az oksijenleri kalmış olabileceğini söyledi.

Mauger, çeşitli faktörler nedeniyle tam olarak ne kadar zamanları kaldığını belirlemenin zor olduğunu, ancak zamanın tükenmekte olduğunu belirtti.

Küçük deniz aracı ile temas Pazar günü dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti.

Atlas Okyanusu’nun ortasında devam eden kurtarma çalışmasına ABD ve Kanada’dan kurumlar da katılıyor.

Denizaltıda Titanik gezisine katılanlar arasında İngiliz milyarder işadamı Hamish Harding de bulunuyor.

Pakistan vatandaşı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman da dalışa katıldı.

Paul-Henry Nargeolet isimli Fransız kaşifin de denizaltıda olduğu düşünülüyor.

Dalışı organize eden OceanGate firmasının CEO’sunun da araçta olduğu bildiriliyor.

Tuğamiral Mauger, daha önceki açıklamasında da olabildiğince fazla kurtarma aracını bölgeye sevk etmeye odaklandıklarını söyledi.

Kayıp mini deniz aracını bulma çalışmalarına, havadan askeri uçaklar, denizden sonar cihazları ve denizaltılar da katılıyor.

MİNİ DENİZ ARACI DIŞARIDAN KİLİTLENİYORDU

Titanik batığı, Kanada’nın en doğu kıyısı olan Newfoundland, St John’s’un 700 kilometre güneyinde bulunuyor. Ancak kurtarma operasyonu ABD’nin Boston kentinden yürütülüyor.

Kaybolan mini deniz aracının, OceanGate’in Titan isimli modeli olduğu düşünülüyor. CBS televizyonundan gazeteci David Pogue bu araçla geçen yıl Titanik’e dalan ekip içindeydi.

BBC’ye konuşan Pogue, yüzeydeki destek gemisinin dalış sırasında deniz altının hemen izdüşümünde olduğunu ve kısa mesajların karşılıklı olarak paylaşılabildiğini aktardı.

Pogue, aracın dışarıdan kilitlendiğini, içeridekilerin kendi kendilerine kaçış şansı olmadığını da söyledi.

Bu tip deniz araçları, denizaltıların aksine, sınırlı güçle hareket edebiliyor. Bir destek gemisinden denize bırakılıyor ve geri güverteye çekiliyor.

ABD’li Tuğamiral Mauger, kurtarma operasyonunun uzak bir noktada yürütüldüğünü ve bunun çalışmaları zorlaştırdığını söyledi.

"YARIN DALMAYI DENEYECEĞİZ"

İngiliz iş insanı Harding, dalış öncesi sosyal medya hesabından, Titanik batığına iniş yapan ekip içinde olmanın gururunu yaşadığını duyurmuştu.

Harding aynı paylaşımda, bölgenin son 40 yıldaki en kötü kışı yaşadığı ve bu nedenle 2023’teki ilk ve tek insanlı dalış olmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Daha sonra yaptığı bir paylaşımda da “Hava dalışa izin verecek kadar açıldı, yarın dalmayı deneyeceğiz” mesajını verdi.

Titanik dalışı için turistler, 8 günlük gezi için kişi başı 250 bin dolar gibi bir miktar ödüyor.

OceanGate firması bu yolculuğu “günlük yaşamın dışına çıkarak, sıra dışı bir deneyim yaşama şansı” olarak tanımlıyor.

Titanik tarihteki en önemli gemi kazaları arasında başlarda geliyor.

Yapıldığı dönemin en büyük gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı.

Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az 1500'ü hayatını yitirmişti.

Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

