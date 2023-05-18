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Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı! Yeni bilgiler gün yüzüne çıkabilir

18.05.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya tarihinin batan en büyük gemilerinden Titanik’in enkazının en net görüntüleri yayınlandı. Görüntülerin, kazayla ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkarması bekleniyor.

Dünya çapında çok sayıda romana ve filme konu olan Titanik yolcu gemisinin enkazı ilk kez bu kadar net görüntülendi. Nisan 1912'de bir buzdağına çarparak Atlas Okyanusu'nun 3 bin 800 metre derinliğine gömülen geminin 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu.

YENİ BİLGİLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARABİLİR

Haritalama şirketi Magellan ve belgesel şirketi Atlantic Productions tarafından geçtiğimiz yıl çekilen ve 700 bin fotoğrafı birleştirilmesiyle oluşturulan görüntülerin kazayla ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkarması bekleniyor.

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4 BİN METRE DERİNLİKTE

Çalışmaya liderlik eden Gerhard Seiffert yaptığı açıklamada, bunun şu ana kadar üstlendiği en büyük su altı tarama projesi olduğunu söyledi. Seiffert, "Enkazın neredeyse 4 bin metre derinlikte olması zorlu bir görevi temsil ediyor. Aynı zamanda bölgede akıntı var ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmazsınız" dedi.

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EN BÜYÜK DENİZ FELAKETLERİNDEN

İngiltere'nin Southampton kentinden New York'a giden geminin buz dağına çarpması sonucu bin 514 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin enkazına 1985 yılında ulaşılmış, kaza en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçmişti.

İHA

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