SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 2 yıl önce bir araya gelen 8 gönüllü tarafından kurulan "Tiyatrone" grubu, sosyal sorumluluk projeleri için vakıf ve dernekler yararına kent salonlarında sahne alıyor.

Çeşitli meslek gruplarından 8 arkadaşın ilk başlarda hobi amaçlı kurduğu tiyatro grubu, daha sonra sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya karar verdi.

İlk oyunlarını Mayıs 2017'de Alzheimer Hasta Konukevi yararına oynayan topluluk, daha sonra Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) için sahne almaya başladı.

Tiyatro grubu oyuncularından Elif Epiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Epiri, iki farklı komedi oyunu sahnelediklerini anlatarak, elde edilen geliri iş birliği yaptıkları dernek ya da vakıf yetkililerine verdiklerini kaydetti.

Oyunların tamamının kapalı gişe oynandığını dile getiren Epiri, şunları belirtti:

"Vatandaşlarımızın bize çok destek veriyor. Her oyunumuzda biletler tükeniyor. Bilet gelirinin tamamını iş birliği yaptığımız derneklere veriyoruz. Bizimle çalışmak isteyen dernekler, vakıflar varsa herkese yardımcı oluruz, bu oyunu oynarız. Halkımızın gülmeye ihtiyacı var. Komedi ağırlıklı oynuyoruz. İnsanları bir nebze güldürebilmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Hem sosyal sorumluluk projesiyle maddi hem de yüzlerde gülümsemeye sebep olarak manevi bir projede yer alıyoruz."