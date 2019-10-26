"TMSF'nin yönettiği şirketlerde irtifa kaybı olsun istemiyoruz"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Devraldığımız günden bugüne TMSF tarafından yönetilen şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Biz bu şirketlerin sahiplerini hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıralım ancak şirketleri cezalandıramayız. Şirketlerimiz milli servet. Bu şirketler katma değer üretmeye istihdam yaratmaya devam edecekler." dedi.

Gülal, AA muhabirine, TMSF'nin çalışmaları ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bünyelerindeki şirketlere, devraldıkları andan itibaren milli servet gözüyle baktıklarını ifade eden Gülal, şirketlerde bir gerileme öngörmediklerini, bu şirketlerle katma değer üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Usulsüz devirlerle ilgili olarak hemen hemen dünyanın her yerinde hukuki mücadele veriyoruz." diyen Gülal, "Her yerde yürüttüğümüz bir hukuki mücadele var. Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Amerika'da var ve bunu profesyonel bir ekiple takip ediyoruz. İyi neticeler alıyoruz. Birçoğu ile ilgili hukuki süreç devam ettiği için çok yorum yapmak istemiyorum ama bu alanda da milletimizin varlıklarının geri alınması adına çok ciddi bir hukuki mücadele verdiğimizi söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.