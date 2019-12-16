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TMV Afganistan'ın Herat kentinde ilkokul ve eğitim merkezi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

TMV Afganistan'ın Herat kentinde ilkokul ve eğitim merkezi açtı

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın batısındaki Herat kentine ilkokul ve eğitim merkezi açtı.

İlkokul ve eğitim merkezinin açılış törenine Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, TMV mütevelli heyeti üyesi Cahit Bağcı, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, öğretmenler ve yerel yöneticiler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, yeni açılan ilkokul ve eğitim merkezinin Afganistan'ın bu alandaki en iyilerinden olduğunu söyledi.

Söz konusu ilkokulda birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar 250 öğrencinin eğitim göreceğini ifade eden Voyvot, Türk ve Afgan öğretmenler tarafından öğrencilere Türkçe, İngilizce, Farsça ve Peştuca dillerinin de öğretileceğini belirtti.

Voyvot, eğitim merkezinde de üniversite hazırlık dersleri ve dil kurslarının verileceğini kaydetti.

TMV mütevelli heyeti üyesi Bağcı da TMV'nin Afganistan'da FETÖ'den devraldığı okulların yanı sıra yeni açılan okul ve eğitim merkezleriyle Afgan halkına hizmet etme sevincini yaşadıklarını söyledi.

Afgan-Türk Maarif Okullarının iki ülke arasında dostluk köprüleri kuracağını dile getiren Bağcı, bu okullarda kendi ülkelerine ve kendi halklarına hizmet edecek insanları yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Herat Eğitim Müdürü Yardımcısı Azizurahman Serveri ise Türkiye'nin Afganistan'da eğitim alanında yaptığı yardımların çok önemli olduğuna işaret etti.

Serveri, ''Herat'taki TMV okulları en iyi okullardandır, yeni açılan ilkokul ve eğitim merkeziyle Herat eğitimine büyük katkı sağlanmıştır.'' dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ilkokul ve eğitim merkezi hizmete açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Herat TMV

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