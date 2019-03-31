TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Gündemi ekonomi yapalım, icraat dönemi başlatalım”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yerel seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, “Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var. Bu dönemi kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sandığa gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Bazı münferit olaylar dışında ülke genelinde seçimler kayda değer bir huzur ortamı içinde ve yüksek katılımla gerçekleşti. Bu da milletimizin demokrasiye sahip çıktığını ve yönetimde güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, böylece ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor. Ekonomi yönetimi, seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında hızla harekete geçilmesini bekliyoruz. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun milletimizin kararını saygı duyup, 82 milyon el ele, gönül gönüle verip, aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız” dedi.

