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TOGG'dan “Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum” paylaşımı! Videosu dikkatleri üzerine çekti

20.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme yaşandı. TOGG'un resmi Twitter hesabından ülkemizin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar ile birlikte yollara çıkan yerli otomobilin karlı zemindeki performansına dair dikkat çeken bir video paylaşıldı. İşte TOGG'un o görüntüleri...

TOGG'dan “Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum” paylaşımı! Videosu dikkatleri üzerine çekti

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 13 Mart'ta TOGG'un resmi hesabından yerli otomobilin karlı yollardaki fotoğrafları paylaşılmıştı. Şimdi ise ülkemizin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG'un sosyal medya hesabından yerli otomobilin karlı zemindeki performansına ilişkin yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımdaki videoda, yerli otomobil TOGG'un karla kaplı yollardaki performansından ilgi çekici anlar yer aldı. Ayrıca paylaşımda “Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.” ifadesi kullanıldı.

"KARLI FOTOĞRAF PAYLAŞMAYAN SADECE BEN KALDIM" DEMİŞTİ

TOGG'un 13 Mart'taki fotoğraflı paylaşımında ise "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

"BİZ PLANLARIMIZI ADIM ADIM HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ise geçtiğimiz günlerde Togg'un üretim planlarında hiçbir değişiklik olmadığını belirterek, "Biz planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda 4. çeyrekte, ekim sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hale gelecek. 2023'ün ilk çeyreğinde biz araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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