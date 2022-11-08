'Togg yurt dışında üretiliyor' iddialarına Bakan Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Togg'un Teknoloji Kampüsü'nde inceleme yaparken görüntülerini paylaştı.

İDDİALARA YANIT

Bakan Varank, Togg'un yurt dışında üretildiği iddialarına sosyal medya hesabından açıklama yaparak yanıt verdi. Varank, "Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle Togg’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi. İşte o görüntüler" ifadelerini kullanarak, Erdoğan'ın Togg'un Teknoloji Kampüsü'nde inceleme yaparken görüntülerini paylaştı.

İNCELEME GEZİSİ

Bakan Varank’ın paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın eşlik ettiği görüldü. Bakan Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın da yer aldığı inceleme gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEO Karakaş ve yetkililerden bilgi aldı.

TOGG’UN BİRLEŞTİRİLMESİNE ŞAHİTLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Teknoloji Kampüsü içerisinde araç ile ve daha sonra da yürüyerek incelemelerde bulunuyor. Gövde bölümünde Togg’un alt tabanı ve yan panellerinin robotlar tarafından birleştirilmesine şahitlik ediyor. Görüntülerde kırmızı renkli C SUV, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indiriliyor.

1,2 MİLYON METREKARELİK KAMPÜS

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 230 bin metrekare kapalı alana sahip kampüste Gövde, Boya ve Montaj tesislerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Batarya Teknoloji Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı bulunuyor.

250 ROBOT GÖREV YAPIYOR

Üretim hatlarında toplam 250 robotun görev yaptığı üretim tesisinde 1.6 kilometrelik test pisti inşa edildi. Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip tesis kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn edildi ve yüksek otomasyona sahip. Gemlik Kampüs inşaatında 9 bin 700 kişi görev aldı. 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Gemlik Kampüsü, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik.



Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle Togg’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi.



İşte o görüntüler… pic.twitter.com/47jMZiafon — Mustafa Varank (@varank) November 8, 2022

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYETİ YÜZDE 100 TÜRKİYE’YE AİT

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olacak Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka olacak Togg, başlangıçta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Bu oran ilerleyen yıllarda artacak. Tedarikçilerinin yüzde 75’i Türkiye’den olan Togg’un Gemlik’teki kampüsü için bin 200 iş ortağıyla birlikte çalışıldı. (DHA)

