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Togo Kuleleri için yıkım kararı alındı

28.04.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Togo Kuleleri" inşaatının yıkım kararının alındığını duyurdu. Yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Parti'li ve MHP'li üyelerin katılmadığı bildirildi.

Togo Kuleleri için yıkım kararı alındı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu inşaata ilişkin encümen kararının alındığı toplantı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belediyeye bu konuda yazılan yazılar, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kuleler için yıkım kararı alındı.

Açıklamada, Belediye Meclisinde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararının tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Parti'li ve MHP'li üyelerin katılmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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