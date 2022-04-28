Togo Kuleleri için yıkım kararı alındı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu inşaata ilişkin encümen kararının alındığı toplantı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belediyeye bu konuda yazılan yazılar, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kuleler için yıkım kararı alındı.

Açıklamada, Belediye Meclisinde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararının tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Parti'li ve MHP'li üyelerin katılmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

