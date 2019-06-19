HABER

"Tohumculuk alanında söz sahibi olmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin: - "Tohum meselesi, tohumculuk meselesi hem dünya açısından hem de Türkiye açısından önemli bir mesele" - NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Sağlam: - "Trakya'da ayçiçeği ve buğday üretiminden elde edilen verim de Türkiye ortalamasının üzerindedir"

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'nin kalkınma alanlarını genişlettiğini ve tohumculuk sektöründe de söz sahibi olmak istediğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi tarafından kampüs içerisindeki buğday tarlasında düzenlenen "Tarla Günleri" etkinliğinde konuşan Şahin, Türkiye'nin kalkınma hızının artmakta olduğunu belirtti.

Kalkınma hızının üniversite ve sanayi iş birliği ile daha da ivme kazandığını ifade eden Şahin, "Üniversite sanayi iş birliği, üniversite ticaret iş birliği veya birliklerimizin birlikte iş yapabilmesi ile ilgili çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda kalkınma ajansı olarak destek veriyoruz. Bir yandan Trakya'daki üniversitelerimizin, enstitülerimizin ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın altyapısı anlamında ar-ge ekipmanı ve malzeme anlamında destek veriyoruz. Tohum meselesi, tohumculuk meselesi hem dünya açısından hem de Türkiye açısından önemli bir mesele. Bu anlamda Türkiye olarak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz." diye konuştu.

-"Trakya toprakları çok verimli"

NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Sağlam da Trakya topraklarının çok verimli olduğunu ve bölge çiftçisinin kendisini çok geliştirdiğini aktardı.

Trakya'nın Türkiye tarımına büyük katkı sağladığını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Trakya'nın 2 milyon 300 bin hektar yüzölçümünün yarısı işlenebilir arazidir. Bu arazinin yüzde 85'inden fazlasında tarla bitkileri üretimi yapılmaktadır. Burada yapılan ayçiçeği ve buğday üretiminden elde edilen verim Türkiye ortalamasının üzerindedir. Burada yapılan tarım gerçekten çok önemlidir.

Buğday üretiminin yüzde 12'si ayçiçeği üretiminin yüzde 61'i ve çeltik üretiminin yüzde 54'ü burada yapılmaktadır. Trakya'da ayçiçeği ve buğday üretiminden elde edilen verim de Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu bölgenin Türkiye tarımına önemli katlıları vardır. Aynı zamanda bu üretim potansiyelinin artma şansı vardır."

Etkinliğe, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, akademisyenler, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
Siirt’te kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyorSiirt’te kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor
5 gün önce 5 gün sonra Çamlıktepe5 gün önce 5 gün sonra Çamlıktepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik Tarla Günleri Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.