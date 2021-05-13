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Toine Manders: Damadını özel asistanı olarak atayan Avrupa Parlamentosu üyesi hakkında Hollanda'da soruşturma açılacak

13.05.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu'nda en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi üyesi Toine Manders'in, damadını özel asistanı olarak işe alması tartışma yarattı. Manders damadının işine son vereceğini açıklasa da, Hollanda'da hakkında soruşturma başlatılacak.

Toine Manders: Damadını özel asistanı olarak atayan Avrupa Parlamentosu üyesi hakkında Hollanda'da soruşturma açılacak

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi üyesi Toine Manders'in, damadını özel asistanı olarak işe aldığının ortaya çıkması tartışma yarattı.

AP kuralları gereği, üye parlamenterler aile üyelerini ve yakınlarını işe alamıyor.

Manders, tepkiler üzerine damadının işine son vereceğini açıkladı. Ancak Hollanda'da iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDA), üyesi Manders'in davranışının çok ciddi olduğunu belirterek, konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Hollanda medyasına göre, 1999 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi olan ve çeşitli görevlerde bulunan deneyimli politikacıya, çalışanlarının giderleri için ayda 25 bin 620 Euro bütçe tahsis ediliyor.

Manders, bu bütçeden Brüksel ve Strasbourg'daki resmi çalışanlarının yanı sıra, seçim bölgesi Hollanda'daki personelin de maaşını ödüyor.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Damadına ödediği maaşı AP'ye iade edebilir

Hollanda'da özel asistanı olarak işe aldığı isim ise damadı Elmar Eckstein. Hollandalı politikacı, "yerel asistan" adı altında her ay damadına maaş veriyor.

Ancak 2009 yılında alınan bir karar uyarınca, AP üyelerinin, aile bireyleri ve yakınlarını işe almaları yasak. AP, üyelerine, "çıkar çatışmasına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınmaları" çağrısı yapıyor.

Hollanda ve Belçika medyasına göre, "yerel çalışan" olan damat Eckstein'in tam olarak ne yaptığı da açık değil. CDA Brüksel heyetine göre ise haftada 14 saat çalışan Eckstein, Avrupa Birliği'nde iç pazar alanında uzman.

Hollandalı parlamenterin, damadını işe alırken, bu konuda partisine bilgi vermediği de ortaya çıktı. CDA lideri Marnix van Rij, konunun çok ciddi olduğunu ve parlamenterlerin her türlü çıkar çatışmasından kaçınması gerektiğini vurgulayarak, Manders hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

Manders de, tepkiler üzerine, damadının sözleşmesini feshedeceğini açıkladı. Soruşturma sonunda partiden ihraç edilme olasılığı bulunan Hollandalı politikacının, damadına ödediği maaşı AP'ye iade etmesi de söz konusu.

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