Toine Manders: Damadını özel asistanı olarak atayan Avrupa Parlamentosu üyesi hakkında Hollanda'da soruşturma açılacak

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi üyesi Toine Manders'in, damadını özel asistanı olarak işe aldığının ortaya çıkması tartışma yarattı.

AP kuralları gereği, üye parlamenterler aile üyelerini ve yakınlarını işe alamıyor.

Manders, tepkiler üzerine damadının işine son vereceğini açıkladı. Ancak Hollanda'da iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDA), üyesi Manders'in davranışının çok ciddi olduğunu belirterek, konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Hollanda medyasına göre, 1999 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi olan ve çeşitli görevlerde bulunan deneyimli politikacıya, çalışanlarının giderleri için ayda 25 bin 620 Euro bütçe tahsis ediliyor.

Manders, bu bütçeden Brüksel ve Strasbourg'daki resmi çalışanlarının yanı sıra, seçim bölgesi Hollanda'daki personelin de maaşını ödüyor.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Damadına ödediği maaşı AP'ye iade edebilir

Hollanda'da özel asistanı olarak işe aldığı isim ise damadı Elmar Eckstein. Hollandalı politikacı, "yerel asistan" adı altında her ay damadına maaş veriyor.