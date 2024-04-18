Tokat'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Tokat'ta saat 01.06'da bir deprem meydana geldi. AFAD yerin 10 km altında meydana gelen depremin depremin merkez üssünü Sulusaray, büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü Yozgat Kadışrhir, büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Sivas ve Yozgat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD yaptığı açıklamada "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklamasını yaptı.

Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/n8aoJuEoMD — AFAD (@AFADBaskanlik) April 17, 2024

AFAD- SON DEPREMLER





