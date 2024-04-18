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  4. Tokat'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Tokat'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.04.2024 01:19
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Son dakika haberine göre Tokat'ta bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Deprem Sivas ve Yozgat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Tokat'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Tokat'ta saat 01.06'da bir deprem meydana geldi. AFAD yerin 10 km altında meydana gelen depremin depremin merkez üssünü Sulusaray, büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü Yozgat Kadışrhir, büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Sivas ve Yozgat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD yaptığı açıklamada "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklamasını yaptı.

AFAD- SON DEPREMLER

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deprem Tokat
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