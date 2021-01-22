HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

22.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

Tokat’ta 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye’de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerle ayrıca tarama yapılıyor. Tokat’ta 2 koronavirüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10’a çıktığı öğrenildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastaların diğer hastalar gibi evlerinde izole edildiği, hastalara aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tokat’ta mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE 15 KİŞİDE GÖRÜLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den Türkiye’ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıklamıştı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Osman Kavala'nın beraat kararı bozuldu

Osman Kavala hakkında flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu’nun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu’nun cenaze namazına katıldı

HSK'dan 13 hakim ve savcı hakkında flaş karar

13 hakim ve savcı hakkında flaş karar

Ekrem İmamoğlu'ndan mobil ekmek büfeleriyle ilgili flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan mobil ekmek büfeleriyle ilgili flaş açıklama

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.