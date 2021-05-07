HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat'ta ana caddeden geçirilen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat'ta ana caddeden geçirilen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

07.05.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta ilkbaharla birlikte çobanların kontrolünde yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat'ta ana caddeden geçirilen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yayla yolunu tuttu.

ŞEHİR MERKEZİNDEN DE GEÇİRİLDİLER

Koyun sürüleri köyden yaylaya giderken güzergah üzerindeki şehir merkezinden de geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı'ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı'ndan yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyun şehir merkezinden geçti.

Sürü sahibi Hasan Öncü (40) "Söngüt köyünden Sivas'a yaylaya gidiyoruz. 100 kilometre bir yolumuz var. 900 koyunumuzla birlikte dün sahurda yola çıktık. Salı günü ise Sivas'ta olacağız" dedi.

ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Tam kapanma dolayısı ile trafiğin olmadığı yolda sürü rahatlıkla ilerledi. Çoban köpeklerinin korumasında yola devam eden sürüde yavru kuzular çocukların ilgi odağı oldu.

Hayvancılıkla uğraşan Ünal Biçer, yaklaşık bir hafta sürecek olan yayla yolculuğunun başladığını kaydetti. Yolda vatandaşlardan gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren Biçer, kasım ayına kadar yaylada kalacaklarını sözlerine ekledi.

(DHA/İHA)

7f32238b51bc989d065e677b9fef805c

d103002f4262aecc34cdfef1ccda17b3

5d1811ade58e0c5b904fcaf223fe8239

40d7acaf-1f92-4b66-b15b-85e20e20dcd3

535caacb-16ba-4d32-8e96-125652348f45

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
"Yok artık" dedirten kaçış"Yok artık" dedirten kaçış
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.