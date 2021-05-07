Tokat'ta ana caddeden geçirilen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yayla yolunu tuttu.

ŞEHİR MERKEZİNDEN DE GEÇİRİLDİLER

Koyun sürüleri köyden yaylaya giderken güzergah üzerindeki şehir merkezinden de geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı'ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı'ndan yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyun şehir merkezinden geçti.

Sürü sahibi Hasan Öncü (40) "Söngüt köyünden Sivas'a yaylaya gidiyoruz. 100 kilometre bir yolumuz var. 900 koyunumuzla birlikte dün sahurda yola çıktık. Salı günü ise Sivas'ta olacağız" dedi.

ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Tam kapanma dolayısı ile trafiğin olmadığı yolda sürü rahatlıkla ilerledi. Çoban köpeklerinin korumasında yola devam eden sürüde yavru kuzular çocukların ilgi odağı oldu.

Hayvancılıkla uğraşan Ünal Biçer, yaklaşık bir hafta sürecek olan yayla yolculuğunun başladığını kaydetti. Yolda vatandaşlardan gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren Biçer, kasım ayına kadar yaylada kalacaklarını sözlerine ekledi.

(DHA/İHA)





