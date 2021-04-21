HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat'ta balık ölümleri tedirgin etti! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Tokat'ta balık ölümleri tedirgin etti! Yüzlercesi kıyıya vurdu

21.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'taki Sulugöl Göleti'nde ortaya çıkan manzara endişe verdi. Göletin kıyısının ölü balıklarla kaplandığını gören vatandaşlar, konunun incelenmesi için yetkili birimlere başvurdu.

Tokat'ta balık ölümleri tedirgin etti! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Niksar ilçesine bağlı Sulugöl köyünde bulunan gölette toplu balık ölümlerini köylüler fark ederek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler gölden su ve ölü balıklardan numune aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Namık Özdüzgün, ilk yaptıkları tespitlerde suya herhangi bir zehrin karışmadığını balık ölümlerinin nedenin yapılacak olan tahliller sonucu ortaya çıkacağını kaydetti. Gölde aşırı oranda balık ölümü ile karşılaştıklarını belirten Özdüzgün, “Kurumumuzun veteriner hekimi gerekli incelemeleri yaptı. Su ve balık numunelerini aldık, laboratuvara göndereceğiz. Analiz sonuçlarını öğrendikten sonra da neler yapılabilir bunun için bir çözüm bulacağız. Ama şu anki durum itibari ile sudaki oksijen azlığından dolayı balık ölümlerinin arttığını söyleyebiliriz. Herhangi bir zehirlenme söz konusu değil, vatandaşlarımızın endişelerini anlıyoruz ama korkulacak bu durum yok” dedi.

AW300785_02

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Veteriner Hekim İsa Durmuş ise yaklaşık 1,5 ay önce aynı manzara ile karşılaştıklarını hatırlattı. Balık ölümlerinde aşırı artış gözlemlediklerini belirten Durmuş, “Yaklaşık bir buçuk ay önce de buna benzer yağmur ve kar olmadığı zamanda da balık ölümleri olmuştu. Yine ve su ve balık numunelerimizi alarak ilgili kurumlarımıza göndermiştik. Su ve balık numuneleri toksikolojik incelemelerden geçti, hem suda hem de balıklarda herhangi bir zehirlenme vakası söz konusu değil. Yapılan inceleme ile sudaki oksijen seviyesinin düştüğü tespit edildi. Çok yoğun bir balık üremesi var ve suda oksijen azlığı var diye düşünüyoruz. Bugün yine tekrardan yeni numunelerimizi aldık tekrardan incelenmek üzere ilgili kurumlarımıza gönderip sonuçlarını öğreneceğiz” diye konuştu.

AW300785_07

AW300785_03

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Harun Çiftçi kimdir? Harun Çiftçi kimdir?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Tokat

En Çok Okunan Haberler

Yeni Bakan'dan dikkat çeken mesaj

Yeni Bakan'dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.