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  4. Tokat'ta damat dehşeti! Eşinin babasının evini kan gölüne çevirdi

Tokat'ta damat dehşeti! Eşinin babasının evini kan gölüne çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 02:45 | Son Güncelleme

Tokat’ta damat kayınbabasını vurarak öldürürken, kayınvalidesini ağır yaraladı.

Tokat'ta damat dehşeti! Eşinin babasının evini kan gölüne çevirdi

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta yaklaşık 6 ay önce evlenen Edanur Babur (19) eşi Bilgin Babur’la yaşadıkları tartışma sonucu babasının evine döndü.

KAYINBABASI VE KAYINVALİDESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Damat gece saatlerinde eşi ile barışmak için 600 Evler Mahallesi İmamlık caddesinde bulunan kayınbabasının evine geldi. Bu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu damat yanında getirdiği ruhsatsız tabancasıyla kayınbabası İbrahim Batarya ile kaynanası Gülşen Batarya’ya 6 el ateş etti.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden İbrahim Batarya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 2 kurşunla yaralanan Gülşen Batarya ise Tokat Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edildi.

KAYINBABASI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kayınbaba İbrahim Batarya kurtarılamayarak hayatını kaybederken kayınvalide Gülşen Batarya ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Bilgin Babur, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Karşıyaka Polis Merkezine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

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