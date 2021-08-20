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  4. Tokat'ta iğrenç olay! 14 yaşındaki erkek çocuğuna para vaadiyle istismarda bulundu

Tokat'ta iğrenç olay! 14 yaşındaki erkek çocuğuna para vaadiyle istismarda bulundu

20.08.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aracına aldığı H.Y. (14) isimli erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ahmet H. (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta iğrenç olay! 14 yaşındaki erkek çocuğuna para vaadiyle istismarda bulundu

Olay, dün ilçe merkezinde yaşandı. İlçede çiftçilik yapan Ahmet Hanedan para verme vaadiyle H.Y.’yi otomobiline alarak Kelkit Çayı kenarına götürdü. Ahmet H. iddiaya göre burada çocuğa istismarda bulundu.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELENDİ

Aracı görüp içindekilerin durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yarı çıplak vaziyette yakalanan Ahmet H. polis tarafından gözaltına alınırken, H.Y. ise Çocuk İzlem Merkezine gönderildi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, Ahmet H.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tokat
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