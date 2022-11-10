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Tokat'ta korkunç olay! Kayıp olarak aranıyordu, dövülüp başından vurulmuş halde bulundu

10.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Ayhan Boyraz (50), dün akşam arazide başından silahla vurularak öldürülmüş bulundu. Boyraz'ın öldürülmeden önce darp edildiği de ortaya çıkarken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına aldı.

Tokat'ta korkunç olay! Kayıp olarak aranıyordu, dövülüp başından vurulmuş halde bulundu

Tokat merkezdeki bir okulda yardımcı personel olarak çalışan, evli ve 4 çocuk babası Ayhan Boyraz, pazar günü çıktığı evine geri dönmeyince yakınları da polise kayıp başvurusu yaptı.

ÖNCE DÖVÜLMÜŞ, ARDINDAN BAŞINDAN VURULMUŞ

Boyraz'ı arama çalışmaları 4 gündür sürdürülürken dün akşam Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyü Topkara mevkisinde erkek cesedi bulundu. Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside cansız bedenin, kayıp Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlendi. Boyraz'ın, önce dövüldüğü sonra başından tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheli A.B., gözaltına alındı. (DHA)

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