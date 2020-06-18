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Tokat'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Tokat'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Tokat'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine vaka sayılarında artış olan iller, sırasıyla maskesiz sokağa çıkma kararı almaya başladı. Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar doğrultusunda da 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren Tokat'ta maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Tokat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Açıklamada,"Tüm Tokat’ta açık ve kapalı alan olmak üzere her yerde maske takmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle koronavirüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

DHA

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