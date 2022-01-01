Tokat'ta yıkım sırasında ATM'den para çeken vatandaş şaşkına çevirdi

Mimar Sinan Mahallesinde hizmet veren Erbaa Devlet Hastanesi, 2019 yılımda şehir hastanesinin açılmasının ardından boşaltıldı.

Hastanenin poliklinik ve yataklı servis ünitelerinin bulunduğu binaların yıkımına karar verildi. İhaleyi kazanan yüklenici firma binaların yıkımına başladı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN ATM'DEN PARA ÇEKTİLER

Eski devlet hastanesi binası, kirişlerin yıpratılması yöntemiyle yıkıldı. Bazı vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden yıkım çalışması yapılan binanın yanına bulunan ATM’den para çekmeye çalıştı.

Bir vatandaş ATM’deki işleminin bitirerek ayrılıktan kısa bir süre sonra, eski hastane binası iş makineleri yardımı ile tamamen yıkıldı. O anlar ise kameralara yansıdı. (İHA)



