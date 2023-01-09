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  4. Tokat'taki "Son Durak" Kahvehanesi görenleri şaşırtıyor! Oyun oynanmayan kahvehanede ölen müşterilerin ardından bakın ne yapılıyor

Tokat'taki "Son Durak" Kahvehanesi görenleri şaşırtıyor! Oyun oynanmayan kahvehanede ölen müşterilerin ardından bakın ne yapılıyor

09.01.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bulunan bir kahvehane oldukça dikkat çekiyor. Kahvehanede hayatını kaybeden müşterilerin fotoğrafları iş yerinin duvarına asılıyor. Kahvehanede oyun oynanmıyor, sadece sohbet ediliyor. Kahvehaneyi işleten Mustafa Köksalan, kahvehanelerinin ilçede bilinen diğer adının "Son Durak" olduğunu söyledi. Köksalan, "Burada fotoğrafı bulunanlar kahvehanemizin müdavimleriydi. Çoğu burada esnaflık yapmış insanlar. Değişik meslek gruplarına ait kişiler var, 170'e yakın fotoğraf var." diye konuştu.

Tokat'taki "Son Durak" Kahvehanesi görenleri şaşırtıyor! Oyun oynanmayan kahvehanede ölen müşterilerin ardından bakın ne yapılıyor

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Tarihi Arasta Çarşısı boyunca ahşap dükkanlar sıralanıyor. Çarşıda esnaf ve vatandaşlar kahvehanelerde çay içip, sohbet ediyor. Arasta Çarşısı'ndaki iki kahvehaneden biri de yüz yılı aşkındır işletiliyor. Çay kaşığı ve bardak seslerine insan seslerinin karıştığı tarihi kahvehanenin duvarlarında ise hayatını kaybeden müşterilerin fotoğrafları yer alıyor. Kahvehaneyi işleten Mustafa Köksalan, vefat eden müşterilerinin fotoğraflarını kahvehanenin duvarlarına asıyor.

KAHVEHANENİN DİĞER ADI "SON DURAK"

Köksalan, uzun yıllardır işlettikleri kahvehanelerinin ilçede bilinen diğer adının ise "Son Durak" olduğunu söyledi.

AA-20230108-29937763-29937757-OLEN_MUSTERILERIN_ANILARI_TARIHI_KAHVEHANENIN_DUVARLARINDAKI_FOTOGRAFLARLA_YASATILIYOR

Oyun oynanmayan, sadece sohbet edilen kahvehanede zamanla aile ortamı oluştuğunu ifade eden Köksalan, vefat eden müşterilerinin fotoğrafını 30 yıl önce kahvehane duvarına asmaya başladıklarını ve yıllar içinde bunun bir gelenek halini aldığını anlattı.

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"DEĞİŞİK MESLEK GRUPLARINA AİT KİŞİLER VAR"

Bazı müşterilerin fotoğraflarını kendisinin verdiğini, bazılarının ise vefatından sonra ailelerinden aldıklarını belirten Köksalan, müşterilerini her zaman yad ettiklerini vurgulayarak, "Burada fotoğrafı bulunanlar kahvehanemizin müdavimleriydi. Çoğu burada esnaflık yapmış insanlar. Değişik meslek gruplarına ait kişiler var, 170'e yakın fotoğraf var." diye konuştu.

AA-20230108-29937763-29937759-OLEN_MUSTERILERIN_ANILARI_TARIHI_KAHVEHANENIN_DUVARLARINDAKI_FOTOGRAFLARLA_YASATILIYOR

Köksalan, müşterilerinin çoğunluğunun orta yaşın üzerinde olduğuna işaret etti.

AA-20230108-29937763-29937760-OLEN_MUSTERILERIN_ANILARI_TARIHI_KAHVEHANENIN_DUVARLARINDAKI_FOTOGRAFLARLA_YASATILIYOR

Kahvehanenin müdavimlerinden 78 yaşındaki Ziya Şubaşı ise kahvehanenin duvarlarında fotoğrafları asılı kişilerin çoğunu yakından tanıdıklarını dile getirdi.

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Seyfettin Şahin (89) de kahvehanenin duvarlarında fotoğrafı bulunan kişilerin çoğunun arastada esnaflık yaptığını söyledi. (Kaynak: AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Niksar kahvehane

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