Tokat Tekirdağ akşam namazı kaçta okunuyor? Tokat ve Tekirdağ imsakiyesi | Sahur ve iftar saatleri

Tokat ve Tekirdağ’da vatandaşlar, sahur, imsak, iftar yani akşam namazını farklı saatlerde bekleyecek. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı, oruç ibadeti ile geçirilecek. Tokat’ta ilk imsak vakti 04:22’de okunacakken, Tekirdağ’da ise 04:56’da imsak vakti girmiş olacak.
Tokat’ta ilk imsak vakti 04:22’de giriyor. Tokat’taki vatandaşlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebiliyor. Bu saatten sonra da oruç için niyet edilecek. Akşam namazı ise 19:17'te okunacak. Yani Tokat’taki Müslümanlar, akşam 19:17'de orucunu açacak.
13 04 2021 04:22 05:52 12:39 16:20 19:17 20:41
14 04 2021 04:20 05:50 12:39 16:21 19:18 20:42
15 04 2021 04:18 05:49 12:39 16:21 19:19 20:43
16 04 2021 04:17 05:47 12:39 16:21 19:20 20:45
17 04 2021 04:15 05:46 12:38 16:22 19:21 20:46
18 04 2021 04:13 05:44 12:38 16:22 19:22 20:47
19 04 2021 04:11 05:43 12:38 16:22 19:23 20:49
20 04 2021 04:09 05:41 12:38 16:23 19:24 20:50
21 04 2021 04:07 05:40 12:38 16:23 19:25 20:52
22 04 2021 04:05 05:39 12:37 16:23 19:26 20:53
23 04 2021 04:04 05:37 12:37 16:23 19:27 20:54
24 04 2021 04:02 05:36 12:37 16:24 19:28 20:56
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre; Tekirdağ’daki vatandaşlar 04:56’e kadar sahur yapacak. Tekirdağ’da ilk imsak vakti ise 06:27'de son bulacak. Tekirdağ’da ilk akşam namazı ise 19:54'te okunacak.
13 04 2021 04:56 06:27 13:16 16:57 19:54 21:19
14 04 2021 04:54 06:26 13:15 16:57 19:55 21:20
15 04 2021 04:53 06:24 13:15 16:58 19:56 21:21
16 04 2021 04:51 06:23 13:15 16:58 19:57 21:23
17 04 2021 04:49 06:21 13:15 16:58 19:58 21:24
18 04 2021 04:47 06:20 13:14 16:59 19:59 21:26
19 04 2021 04:45 06:18 13:14 16:59 20:00 21:27
20 04 2021 04:43 06:17 13:14 16:59 20:01 21:29
21 04 2021 04:41 06:15 13:14 17:00 20:02 21:30
22 04 2021 04:39 06:14 13:14 17:00 20:03 21:31
23 04 2021 04:37 06:12 13:13 17:00 20:05 21:33
24 04 2021 04:35 06:11 13:13 17:00 20:06 21:34