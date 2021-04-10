Tokat Tekirdağ akşam namazı kaçta okunuyor? Tokat ve Tekirdağ imsakiyesi | Sahur ve iftar saatleri

Tokat ve Tekirdağ’da vatandaşlar, sahur, imsak, iftar yani akşam namazını farklı saatlerde bekleyecek. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı, oruç ibadeti ile geçirilecek. Tokat’ta ilk imsak vakti 04:22’de okunacakken, Tekirdağ’da ise 04:56’da imsak vakti girmiş olacak.

TOKAT’TA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Tokat’ta ilk imsak vakti 04:22’de giriyor. Tokat’taki vatandaşlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebiliyor. Bu saatten sonra da oruç için niyet edilecek. Akşam namazı ise 19:17'te okunacak. Yani Tokat’taki Müslümanlar, akşam 19:17'de orucunu açacak.

TOKAT’TA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 04 2021 04:22 05:52 12:39 16:20 19:17 20:41

14 04 2021 04:20 05:50 12:39 16:21 19:18 20:42

15 04 2021 04:18 05:49 12:39 16:21 19:19 20:43

16 04 2021 04:17 05:47 12:39 16:21 19:20 20:45

17 04 2021 04:15 05:46 12:38 16:22 19:21 20:46

18 04 2021 04:13 05:44 12:38 16:22 19:22 20:47

19 04 2021 04:11 05:43 12:38 16:22 19:23 20:49

20 04 2021 04:09 05:41 12:38 16:23 19:24 20:50

21 04 2021 04:07 05:40 12:38 16:23 19:25 20:52

22 04 2021 04:05 05:39 12:37 16:23 19:26 20:53

23 04 2021 04:04 05:37 12:37 16:23 19:27 20:54

24 04 2021 04:02 05:36 12:37 16:24 19:28 20:56