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Tokat Tekirdağ akşam namazı kaçta okunuyor? Tokat ve Tekirdağ imsakiyesi | Sahur ve iftar saatleri

10.04.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tokat ve Tekirdağ için Ramazan imsakiyesini paylaştı. Tüm illerle birlikte Tokat ve Tekirdağ için sahur, imsak, iftar saatlerini de açıkladı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı, 12 Nisan’da sona erecek.

Tokat Tekirdağ akşam namazı kaçta okunuyor? Tokat ve Tekirdağ imsakiyesi | Sahur ve iftar saatleri

Tokat ve Tekirdağ’da vatandaşlar, sahur, imsak, iftar yani akşam namazını farklı saatlerde bekleyecek. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı, oruç ibadeti ile geçirilecek. Tokat’ta ilk imsak vakti 04:22’de okunacakken, Tekirdağ’da ise 04:56’da imsak vakti girmiş olacak.

TOKAT’TA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Tokat’ta ilk imsak vakti 04:22’de giriyor. Tokat’taki vatandaşlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebiliyor. Bu saatten sonra da oruç için niyet edilecek. Akşam namazı ise 19:17'te okunacak. Yani Tokat’taki Müslümanlar, akşam 19:17'de orucunu açacak.

TOKAT’TA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 04 2021 04:22 05:52 12:39 16:20 19:17 20:41
14 04 2021 04:20 05:50 12:39 16:21 19:18 20:42
15 04 2021 04:18 05:49 12:39 16:21 19:19 20:43
16 04 2021 04:17 05:47 12:39 16:21 19:20 20:45
17 04 2021 04:15 05:46 12:38 16:22 19:21 20:46
18 04 2021 04:13 05:44 12:38 16:22 19:22 20:47
19 04 2021 04:11 05:43 12:38 16:22 19:23 20:49
20 04 2021 04:09 05:41 12:38 16:23 19:24 20:50
21 04 2021 04:07 05:40 12:38 16:23 19:25 20:52
22 04 2021 04:05 05:39 12:37 16:23 19:26 20:53
23 04 2021 04:04 05:37 12:37 16:23 19:27 20:54
24 04 2021 04:02 05:36 12:37 16:24 19:28 20:56

Tokat Tekirdağ akşam namazı kaçta okunuyor? Tokat ve Tekirdağ imsakiyesi | Sahur ve iftar saatleri

TEKİRDAĞ’DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre; Tekirdağ’daki vatandaşlar 04:56’e kadar sahur yapacak. Tekirdağ’da ilk imsak vakti ise 06:27'de son bulacak. Tekirdağ’da ilk akşam namazı ise 19:54'te okunacak.

TEKİRDAĞ’DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 04 2021 04:56 06:27 13:16 16:57 19:54 21:19
14 04 2021 04:54 06:26 13:15 16:57 19:55 21:20
15 04 2021 04:53 06:24 13:15 16:58 19:56 21:21
16 04 2021 04:51 06:23 13:15 16:58 19:57 21:23
17 04 2021 04:49 06:21 13:15 16:58 19:58 21:24
18 04 2021 04:47 06:20 13:14 16:59 19:59 21:26
19 04 2021 04:45 06:18 13:14 16:59 20:00 21:27
20 04 2021 04:43 06:17 13:14 16:59 20:01 21:29
21 04 2021 04:41 06:15 13:14 17:00 20:02 21:30
22 04 2021 04:39 06:14 13:14 17:00 20:03 21:31
23 04 2021 04:37 06:12 13:13 17:00 20:05 21:33
24 04 2021 04:35 06:11 13:13 17:00 20:06 21:34

Tokat Tekirdağ akşam namazı kaçta okunuyor? Tokat ve Tekirdağ imsakiyesi | Sahur ve iftar saatleri

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Tokat

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