Tokat Valiliği önünde protesto! 'Kutsal topraklarımızı yok edecekler'

Merkeze Günçalı köyünde İstanbul merkezli özel bir madencilik firmasının başlattığı değerli maden arama çalışması köylülerin tepkisi çekti. Yaklaşık 350 kişi, Tokat Valiliği önünde toplanıp, burada yaptıkları basın açıklamasıyla durumu protesto etti. Basın açıklamasına CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar da katıldı. Vatandaşlar, 'Su ve Vicdan Nöbetindeyiz', 'Toprağın Üstü Altın'dan da Değerli' yazılı pankartlar açtı.

"BU DURUMA DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Buğday ve şeker pancarı olan yöremizin yer altı ve yer üstü sularını kirletecekler. Çamlıbel Ovası'nın devamında Yeşilyurt, Sulusaray köylerimiz, Yozgat Kadışehri köylerimiz sonrasında Amasya ve Tokat tarım alanlarını sulayan Süreyya Bey Barajı ve Yeşilırmak devamında Çarşamba ve Terme ovalarına kadar ulaşacak bir sulama suyu kaynaklarının kirlenmesine sebep olacaklar. Bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar verecek bu duruma duyarsız kalmayacağız" dedi.

"BUNA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Günçalı Köyü Dernek Başkanı Ali Başak ise "Kutsal topraklarımızı talan edecekler, yok edecekler. Bizler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Güzelce Barajı'ndan sulanan Çamlıbel Ovası gelecekte 45 tane köyde üretim yapan çiftçilerimiz alacakları ürünleri alamayacaklar. Tüm dünyanın derdi olan kanser hastalığına yakalanacaklar. Bizim mücadelemiz sadece bizim için değil, doğayı korumak içinde mücadele veriyoruz. Bizim toprağımızın üstü altından daha kıymetlidir" diye konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: DHA

