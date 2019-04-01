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Tokat'ta 7 ilçede AK Parti adayları kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:40 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta yerel seçimlerde AK Parti il merkezi dışında toplam 7 ilçeyi kazanırken, Milliyetçi Hareket Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 ilçe başkanlığını aldı.

Tokat'ta 7 ilçede AK Parti adayları kazandı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta yerel seçimlerde AK Parti il merkezi dışında toplam 7 ilçeyi kazanırken, Milliyetçi Hareket Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 ilçe başkanlığını aldı.
2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezi ve 11 ilçede belediye başkanlıklarını kazanan AK Parti 31 Mart sonuçlarına göre 4 ilçeyi kaybetti. Tokat merkezde 4 adayın yarıştığı seçimlerde AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu yeniden başkan seçildi. Tokat’ın Turhal ilçesinde AK Parti Adayı İlker Bekler, Pazar'da Erdoğan Yılmaz, Sulusaray'da Necmettin Coruk, Niksar'da Özdilek Özcan, Başçiftlik'te Murat Tunçel, Reşadiye'de Mustafa Yılmaz, Artova'da Lütvü Yalçın kazandı.
Tokat’ın Yeşilyurt, Almus ve Erbaa ilçelerinde ise MHP adayları ipi göğüsledi. Yeşilyurt'ta Muhsin Yılmaz, Almus'ta Bekir Özer, Erbaa'da ise Ertuğrul Karagöl belediye başkanı seçildi.
CHP ise sadece Zile ilçesinde başkanlık elde etti. Zile Belediye Başkanlığına CHP adayı Şükrü Sargın seçildi.

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Tokat'ta 7 ilçede AK Parti adayları kazandıTokat'ta 7 ilçede AK Parti adayları kazandıTokat'ta 7 ilçede AK Parti adayları kazandıTokat'ta 7 ilçede AK Parti adayları kazandı

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