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Tokat’ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı

19.03.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 3 aracın kayarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kazalar; Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi.

Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 3 aracın kayarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kazalar; Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Gizli buzlanma sonucu Sadık A. idaresindeki Mercedes marka tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeridi geçti. Tır, bariyerlere çarptıktan sonra tekrar kendi şeridine geçerek şarampole uçtu. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi. Tır sürücüsünü yara almadan atlattığı kazada maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kazada Tahsin T. idaresindeki Renault Kango marka hafif ticari aracın gizli buzlanma nedeni ile yoldan çıkarak şarampole uçtu. 3 kişinin yaralandığı kazayı araç sürücüsü yara almadan atlattı. Hafif şekilde yaralanan şahıslar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tokat istikametine seyir halinde olan Hundai marka otomobil şarampole uçması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı. Bölgede kara yolları ekipleri çalışma yaparken, bölge trafik ve jandarma ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

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