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Tokat'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

Tokat'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Baydarlı beldesi Şerefli mevkisinde Muhammet Aldemir (41) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Aldemir olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Seyfullah Özdemir (17) yaralandı.

Özdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aldemir'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

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