HABER

Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 22:11 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tokat-Sivas karayolu üzeri Gökçe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden Seyit Elibol (47) yönetimindeki 60 HL 058 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçerek köprü korkuluklarına çarptıktan sonra dereye uçtu. Sürücü Seyit ve oğlu Yesin Elibol (12) kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Arka koltukta sıkışan Melike (16), Hanife (22) ve Nur Elibol (45) ise ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilin arka kapısı açılarak çıkarıldı. Kazayı sürücü Seyit Elibol yara almadan atlatırken, yaralanan 4 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralıTokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Ankara'da sağanak sele neden oldu (4)Ankara'da sağanak sele neden oldu (4)
Kovanlara zarar veren kişi kameraya yakalandıKovanlara zarar veren kişi kameraya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.