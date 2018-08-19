Tokat'ta sürücü ve yolculara yaprak sarma ikramı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaymakamlık tarafından yolculara yaprak sarma ikram edildi.

İçişleri Bakanlığınca Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla uygulamaya konulan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Tokat Valisi Ömer Toraman ve Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan D-100 kara yolunda emniyet ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı uygulamalara katıldı.

Uygulamalar sırasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Vali Toraman, araçlarda bulunan çocuklara proje kapsamında düdük hediye etti.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ise sürücülere iyi yolculuklar dileyerek yaprak sarma, kuşburnu, acıka ve sirke ikram etti.

Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafikte güvenliğin sağlanması uygulaması çerçevesinde emniyet ve jandarmanın gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yol uygulamasına devam ettiğini belirterek, "Bugün de Sayın Valimizin teşrifleri ile güzel bir uygulama yaptık. Bundan sonra da uygulamalarımız devam edecek. Bizler de bu uygulamalarımıza eşlik edeceğiz." dedi.

Vali Toraman ve beraberindekiler, Erbaa ve Niksar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

